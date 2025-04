Un cadavere è stato scoperto nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Su Pallosu, a San Vero Milis.

Il corpo, in avanzato stato di saponificazione, è stato avvistato da alcuni passanti che hanno subito allertato i carabinieri, giunti sul posto assieme al medico legale.

Il corpo è stato probabilmente trascinato a riva dalle correnti. Le sue pessime condizioni non consentono di stabilire da quanto tempo fosse in mare né di sapere con certezza se si tratti di una donna o un uomo, ipotesi quest’ultima più verosimile per le caratteristiche delle ossa valutate dal medico legale.

Il cadavere è stato portato all’ospedale di Oristano per gli accertamenti.

(Unioneonline)

