I carabinieri di Milis in collaborazione con i colleghi di Riola Sardo e Seneghe hanno arrestato un 64enne, disoccupato per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.

Un operaio di 19 anni, invece, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti. Stamattina l’uomo è comparso in Tribunale per la direttissima, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora.

Ieri i militari stavano effettuando un normale controllo nell’ambito dei servizi di prevenzione fra i giovani, quando nel centro di Milis hanno sorpreso un operaio di 19 anni con circa 20 grammi di marijuana.

I militari sono stati attratti da un forte odore di cannabis che proveniva da una casa nelle vicinanze. Così è scattata la perquisizione dell’abitazione che era un vero laboratorio per la droga: in cortile c’erano cinque piante di canapa, alte circa due metri e mezzo mentre dentro una stanza c’erano circa 3 chili di cannabis messi ad essiccare. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre per il 64enne è scattato l’arresto.

