È accusato di aver violentato a più riprese la figlia minorenne dell’ex moglie.

Per questo i carabinieri di Bosa, questa mattina, hanno arrestato e portato in carcere un quarantunenne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura della Repubblica.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti le violenze ai danni della ragazzina si sarebbero verificate a casa dell’indagato tra aprile 2024 e luglio 2025.

La vittima ha trovato il coraggio di confidarsi con la madre, che si è rivolta ai servizi sociali.

Successivamente i carabinieri, sotto il coordinamento della Procura, hanno raccolto elementi dai quali sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza, che hanno portato all’arresto.

(Unioneonline/E.Fr.)

