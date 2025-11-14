Un doppio appuntamento che ha come ingredienti cultura, tradizione e buon cibo. La Pro loco di Arborea finisce l’anno in bellezza: i prossimi 29 e 30 novembre andrà in scena il terzo evento di Turismo Esperienziale, inserito nel calendario dell’assessorato al Turismo della Regione, e la tradizionale Festa delle Etnie. L’appuntamento è nel Centro Fieristico, sulla strada 19 Est, location già collaudata e interamente al coperto, pensata per garantire ai partecipanti la più ampia libertà di movimento.

Per l'occasione saranno allestiti i “laboratori della creatività”, spazi interattivi dedicati alla conoscenza diretta dei prodotti della terra, degli animali e delle piante. In concomitanza con l’evento esperienziale, si terrà, appunto, la 21ª edizione della Festa delle Etnie, rassegna gastronomica che celebra le tradizioni culinarie delle comunità di origine veneta, laziale, romagnola, friulana e sarda, con piatti tipici preparati secondo le ricette tramandate dalle famiglie fondatrici di Arborea.

L’iniziativa è promossa con la collaborazione del Comune di Arborea, la Regione, la Fondazione di Sardegna, la Banca di Arborea, Tre A Latte Arborea, Produttori Arborea, i Comuni gemellati e una rete di sponsor locali. La Pro loco invita a partecipare attivamente agli eventi in programma, «nella convinzione che la valorizzazione delle radici e delle esperienze condivise sia il fondamento di una comunità viva e consapevole».

