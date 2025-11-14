Richiesta di un Consiglio comunale straordinario per discutere dell’emergenza sanitaria a Ghilarza. È arrivata giovedì sera, a conclusione di un Consiglio per ratificare una variazione al bilancio. Primo firmatario Renato Giovannetti, poi sottoscritta da altri consiglieri e l’intera aula si è detta d’accordo a procedere a breve. In particolare, si sta chiedendo l’Assemblea civica per discutere della grave carenza di medici di base e pediatri nel territorio comunale. Si chiede di fare “un'analisi della situazione e individuare le azioni concrete da intraprendere”. Nel documento si parla “della situazione sempre più critica relativa alla carenze di medici di base e pediatri di libera scelta nel territorio comunale con gravi ripercussioni sulla continuità assistenziale e sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini”. Ed ancora si evidenzia: “La situazione attuale sta determinando disagi inaccettabili per le famiglie, gli anziani e i bambini costretti in molti casi a rivolgersi ai comuni limitrofi o a strutture di emergenza per prestazioni ordinarie”. I firmatari concludono: “Riteniamo pertanto indispensabile un confronto immediato e pubblico all'interno del consiglio comunale affinché l'amministrazione si attivi in modo deciso nei confronti dell'Ats e degli organi competenti e valuti ogni possibile iniziativa per tutelare la salute dei cittadini”. Intanto giovedì sera l'aula ha ratificato la variazione al bilancio fatta in via urgente dalla Giunta su un pagamento di circa 4 mila euro richiesto dall'Agenzia dell'entrate. Unico voto contrario quello del consigliere di minoranza Alessandro Piras.

