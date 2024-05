Giornata di riflessione in occasione del trentunesimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio al Caip di Abbasanta. Il 29 maggio, a partire dalle 9,30, la struttura diretta da Nicola Colitti ospiterà infatti il “Memorial day 2024” grazie all’iniziativa messa in campo dal Sap (Sindacato autonomo di polizia) e dall’Associazione culturale Memorial Day Sap. Un’occasione importante per celebrare tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità.

"Un percorso di legalità… per un futuro migliore” il titolo scelto per la manifestazione che vedrà partecipare Rosalba Cassarà e il segretario generale aggiunto SAP Giuseppe Coco.

I lavori, moderati dal giornalista Serafino Corrias, saranno introdotti dal segretario provinciale Andrea Listo. Con la Cassarà dialogherà Giancarlo Zoccheddu, direttore del centro culturale Unla. Previsti gli interventi del segretario regionale Sap Giancosimo Masala, del Prefetto di Oristano Salvatore Angieri, del Questore Giuseppe Giardina e di Pino Tilocca per l’Associazione Libera. Interverranno anche il parlamentare Francesco Mura e i consiglieri regionali Antonio Solinas ed Emanuele Cera. Saranno presenti gli studenti delle scuole medie di Abbasanta, Norbello e Ghilarza

