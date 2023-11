In occasione dell’edizione 2023 della “Sagra del Melograno”, in programma a Masullas domenica prossima, la Biblioteca e Centro Culturale “Predi Antiogu” presenta l’iniziativa dedicata ai giovani del paese “Mini guida per un giorno”. Un’idea che conta sulla collaborazione della Pro Loco, per la quale si è pensato a un progetto in cui i bambini e i ragazzi si occuperanno delle visite guidate nelle chiese della Beata Vergine delle Grazie (Sa Gloriosa), di San Francesco, Santa Lucia e San Leonardo.

Il programma delle visite prevede appuntamenti domenica pomeriggio, dalle 15 alle 17. «In settimana – fanno sapere dalla Biblioteca - faremo gli incontri formativi per le piccole guide, presso la biblioteca, e domenica 12 novembre in occasione della sagra i visitatori potranno visitare gratuitamente le chiese accompagnati dai bambini».

I piccoli coinvolti nel progetto saranno 12 (la maggior parte frequentanti la Scuola Primaria), di età compresa tra i 7 e i 15 anni.

