Un appuntamento che ha saputo coniugare sport, aggregazione e socialità, grazie all'impegno della locale società di calcio e alla collaborazione del Comune e della Sardinya Cup di Vincenzo Girau. Il campo sportivo di Marrubiu si è trasformato per due giorni in un gioioso palcoscenico dedicato al calcio giovanile, ospitando una manifestazione regionale che ha richiamato centinaia di bambini e ragazzi provenienti da tutta la Sardegna.

«Sono state due splendide giornate di divertimento per i bambini di Marrubiu e per tanti giovani dell'isola - sottolinea l'assessore allo Sport Matteo Ciccu - con un grande successo dell'iniziativa e ringrazio gli organizzatori per la passione dimostrata. ostenere queste manifestazioni è una priorità - aggiunge Cicu - perché i valori dello sport sono fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi».

Soddisfatto anche il sindaco Luca Corrias, che ha sottolineato l'importanza di vedere l'impianto sportivo animato da entusiasmo e condivisione: «Un plauso sincero agli organizzatori - afferma il sindaco- capaci di coinvolgere famiglie e giovani atleti da tutta l'isola».

Il presidente della società Marrubiu, Claudio Baroni, ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al successo del torneo: «Ringrazio dirigenti, famiglie e soprattutto i bambini. Un grazie particolare a Vincenzo Girau e all'amministrazione comunale per il supporto».

