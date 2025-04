Un importante riconoscimento nazionale arriva nell’Oristanese: l’azienda Sepi Formaggi di Marrubiu sarà insignita del Premio Industria Felix 2025 come "migliore media impresa con sede in Sardegna per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved".

La cerimonia si terrà martedì 29 a Roma, nell’Aula magna Mario Arcelli dell’Università Luiss Guido Carli. Il prestigioso premio, attribuito da Industria Felix Magazine in collaborazione con Il Sole 24 Ore, seleziona ogni anno le imprese più virtuose d’Italia sulla base di criteri oggettivi, attraverso un’inchiesta giornalistica e l’analisi di un algoritmo vincolante.

Nel caso di Sepi Formaggi, i dati di bilancio 2023 hanno confermato un profilo gestionale solido e una posizione finanziaria altamente affidabile. In soli tre anni, dal 2020 al 2023, l’azienda ha fatto segnare un +40% del fatturato, toccando i 41 milioni di euro. Fondata negli anni ’80 da Salvatore Sedda e dai suoi fratelli, oggi è la seconda generazione della famiglia a guidare l’impresa, con 80 dipendenti, due stabilimenti (Marrubiu e Macomer) e 600 fornitori locali.

La forza di Sepi è nella combinazione tra tradizione casearia sarda e innovazione industriale. Il premio sarà ritirato da Antonio Maria e Valentina Sedda, Tore e Gian Michele Guiso.

