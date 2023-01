Faticoso e rischioso. Ecco perché Paolo Perria, a distanza di appena sette mesi dalla sua elezione, non è più il presidente della Pro loco di Marrubiu. Con lui si è dimesso anche tutto il direttivo. Un record in negativo se si pensa che Romano Cau, alla guida dell’associazione sino a maggio scorso, è stato presidente per ben 40 anni.

La decisione di Perria, che sino a pochi mesi fa aveva in programma diversi progetti, fa discutere e non poco visto che tra quasi un mese andrà in scena Su Marrulleri. I carri allegorici sfileranno esattamente il 26 febbraio.

Un'edizione di Su Marrulleri (foto Sara Pinna)

Molti in questi giorni parlavano di attriti con il Comune. Alla fine però è lo stesso Perria che spiega il perché della sua decisione: «La verità è che non ho più il tempo per conciliare la mia professione con il lavoro che occorre per guidare bene una Pro loco. Non c’è stato nessun problema con gli amministratori». L’ex presidente poi però va al sodo: «Recentemente ho detto no alla richiesta di organizzare Su Marrulleri. A novembre il Comune ci ha chiesto di occuparci della macchina organizzativa dell’evento, ma io non ho accettato poiché non si parlava di cifre certe per mettere in piedi l’evento. Non ho voluto rischiare insomma». Ma non è tutto: «Pochi giorni dopo le mie dimissioni ho riunito tutti con la speranza di nominare un nuovo presidente, ma nessuno ne ha voluto sapere. Alla fine sabato scorso si è dimesso tutto il direttivo».

A marzo molto probabilmente ci saranno le nuove elezioni. Se nessuno si farà avanti prenderà le redini un commissario. Intanto il Comune è già al lavoro per organizzare il Carnevale.

