Nonostante da alcuni anni viva a Roma dai figli per ragioni di salute, anche a Marrubiu la notizia dei 100 anni di Barbarina Fois , è stata accolta con grande gioia. Nata a Morgongiori il 19 gennaio 1926 , tutti la ricordano con affetto, e la sua storia affonda le radici lontano nel tempo.

Nel 1955 , grazie alla riforma agraria e alla possibilità di ottenere una casa e un terreno da coltivare, la signora Barbarina e il marito decisero di trasferirsi a Masongiu , poi divenuta Sant'Anna . Ha cresciuto otto figli (oggi ne sono rimasti sei), e la sua famiglia si è ampliata con sei nipoti e quattro pronipoti .

Rimasta vedova a soli 49 anni , non si è mai persa d'animo, continuando a portare avanti la famiglia con forza e determinazione, sostenendo i figli più giovani, allora di età compresa tra i 12 ei 18 anni. Anche il sindaco Luca Corrias, a nome dell'amministrazione comunale, si unisce agli auguri con un abbraccio affettuoso di tutta la comunità.

© Riproduzione riservata