In una notte le pagine più belle dell’Opera e, sullo stesso palcoscenico, i migliori interpreti al mondo accompagnati da musicisti di alto livello. Ci sarà anche un po’ di Sardegna all’Arena di Verona durante il concerto che celebrerà il Canto lirico italiano come Patrimonio dell’Umanità, con una diretta trasmessa da Rai 1 in mondovisione venerdì 7 giugno.

Tra i componenti dell’orchestra, formata da 160 componenti, ci sarà Andrea Piras, contrabbassista e direttore della Scuola civica di musica “Alessandra Saba” di Marrubiu e contrabbassista nell’orchestra del Teatro lirico di Cagliari. La serata è promossa dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona. Dirigerà l’orchestra Riccardo Muti, nel teatro all’aperto più grande al mondo.

Andrea Piras rappresenta la Fondazione dell’istituzione cagliaritana. Per lui si tratta di un altro importante traguardo, dopo aver suonato con diverse e importanti orchestre come quella del Teatro dell’Opera di Roma e l’Orchestra regionale della Toscana. L’evento sarà trasmesso in diretta in mondovisione dalle 20.30: «Sono onorato di partecipare a questo grandissimo evento, sono orgoglioso di rappresentare il mio Teatro, sono felicissimo di poter suonare e riabbracciare tantissimi amici e colleghi che non vedo da tantissimo tempo».

Presenteranno la serata tre diversi narratori: Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti. Tra gli interpreti sul palco i soprani Anna Netrebko, Eleonora Buratto e Mariangela Sicilia, i tenori Galeano Salas e Jonas Kaufmann, i baritoni Nicola Alaimo e Luca Salsi e l’étoile del balletto Roberto Bolle.

