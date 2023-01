«Non abbiamo mai visto una cosa simile. Così facendo stanno escludendo tantissimi ambulanti che dopo la pandemia aspettavano di lavorare senza problemi».

Lo sfogo arriva da Mauro Zedda, presidente regionale dell’associazione Ambulantando dopo le proteste di tantissimi soci ambulanti. Ciò che fa discutere è il bando pubblicato pochi giorni fa dal Comune di Marrubiu per l’assegnazione dei posteggi in occasione de Su Marrulleri. La sfilata di carri allegorici ritorna dopo due anni di Covid. «Contestiamo varie cose - racconta Zedda - innanzitutto il fatto che le concessioni delle aree dureranno per 12 anni. Ciò vuol dire che per tutto questo tempo, se non ci saranno rinunciatari, nessun altro potrà partecipare. Altro criterio che a noi non va bene è che prima di stilare la graduatoria per i 29 posteggi, molti meno rispetto agli altri anni, verrà presa in considerazione l’anzianità. Si legge esattamente che verrà considerato il maggior numero di presenze cumulate dall’operatore». Ma non è tutto: «Ci chiedono una quota di partecipazione di 350 euro più il pagamento del suolo pubblico - si sfoga ancora Zedda - Tutto questo ci sembra esagerato». Il presidente di Ambulantando pochi giorni fa ha raggiunto il Comune di Marrubiu per parlare con gli amministratori. «Sono stato accolto dal responsabile del settore. Ho spiegato tutte le nostre perplessità chiedendo di modificare il bando. Nel frattempo abbiamo chiesto aiuto anche alla Regione. Giovedì ci riceveranno all’assessorato al Turismo. Non escludiamo inoltre di organizzare una protesta. Stiamo preparando le carte per chiedere le autorizzazioni alla questura. Sempre che il bando non venga modificato».

È possibile partecipare al bando entro il sei febbraio. L’assegnazione dei posteggi avverrà invece il 14 febbraio alle 11 nell’aula consiliare del Comune.

