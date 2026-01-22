Ora ci sarà anche il corso di corno francese. La scuola civica “Alessandra Saba” con sede a Marrubiu rilancia i corsi di alto perfezionamento introducendo, per il 2026, questa novità. I corsi, individuali e a cadenza mensile, si svolgeranno da marzo a luglio.

A guidare gli studenti saranno tre musicisti di riconosciuto prestigio: Gianmaria Melis, primo violino di spalla dell’Orchestra della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari; Matteo Cogoni, trombettista della stessa orchestra; e Alessandro Piras, titolare della cattedra di Corno presso il Conservatorio statale di Firenze.

Grande soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal sindaco di Marrubiu, Luca Corrias, comune capofila dell’istituzione musicale: «Le masterclass promosse dalla Scuola civica di musica “Alessandra Saba” rappresentano un’importante occasione di crescita culturale e formativa per la nostra comunità. Offrire percorsi di perfezionamento di alto livello significa valorizzare il talento, investire sui giovani e rafforzare il ruolo di Marrubiu come luogo di cultura e di opportunità».

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 22 febbraio 2026 tramite il sito ufficiale della Scuola civica di musica. «I corsi si svolgeranno in parallelo alle lezioni ordinarie di strumento», spiega il direttore Andrea Piras, «e rappresentano un’occasione di formazione altamente specializzata, finalizzata a elevare le competenze tecniche e la sensibilità musicale dei partecipanti, accompagnandoli verso un ingresso più maturo e competitivo nel circuito professionale».

A sottolineare ulteriormente il valore formativo dell’iniziativa è lo stesso direttore, che aggiunge: «La ricerca della qualità nella musica è un percorso che richiede studio, costanza e confronto continuo con professionisti di alto livello. Con questi corsi di alto perfezionamento vogliamo offrire agli studenti non solo un miglioramento tecnico, ma soprattutto una crescita artistica consapevole, fondata sull’ascolto, sulla disciplina e sulla cura del dettaglio. Investire nella qualità significa formare musicisti più preparati, più sensibili e più competitivi».

I percorsi sono aperti a iscritti e non iscritti alla scuola, senza limiti di età o di residenza, ed è richiesta una buona base teorico-pratica sullo strumento. Grazie alla sua posizione centrale e alla facilità di collegamento su strada e ferrovia, Marrubiu rappresenta un punto di riferimento strategico per gli studenti del centro Sardegna. I corsi si concluderanno a luglio con un saggio finale. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Scuola civica di musica. È inoltre possibile contattare la segreteria dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle ore 12, al numero 0783 859391.

