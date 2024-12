Con un finanziamento di 300mila euro attraverso un finanziamento regionale e 100mila da fondi del bilancio comunale, potrà essere avviata una serie di importanti interventi di manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza delle infrastrutture e opere pubbliche nell’area.

La Giunta Regionale con la delibera dello scorso 29 novembre ha inserito il Comune di Marrubiu riconoscendolo tra quelli meritevoli per effettuare “Azioni di supporto finalizzate all’infrastrutturazione di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni”.

«L’intervento – evidenzia il sindaco Luca Corrias - si rende necessario per rispondere alle condizioni critiche delle strade e delle infrastrutture esistenti. Rappresenta inoltre un impegno concreto per il miglioramento della viabilità e della sicurezza nell’area produttiva, settore chiave per lo sviluppo economico del nostro territorio. Questo finanziamento è il risultato di un lavoro costante dell’amministrazione comunale per intercettare risorse che possano migliorare un'infrastruttura strategica per lo sviluppo locale. La nostra zona per gli insediamenti produttivi - sostiene Corrias - gode di una posizione centrale, è quindi attrattiva per tutte quelle aziende che vogliano insediarsi in una realtà che si affaccia sull’arteria stradale principale della nostra isola. Doveroso dunque – sottolinea - l’intervento di manutenzione che sarà seguito dall’aggiornamento anche del piano degli insediamenti produttivi che consentirà anche la creazione di una zona commerciale. Mi preme ringraziare l’ufficio tecnico comunale nella persona della responsabile Manuela Saba che ha redatto direttamente il progetto».

Sull’importanza delle opere da eseguire si sofferma anche Claudia Marras, assessora con delega al Pip. «Questo risultato – afferma - rappresenta un’importante opportunità per potenziare l’accessibilità e la viabilità dell’area, che ospita numerose attività produttive, essenziali per lo sviluppo economico del territorio. Il nostro obiettivo – aggiunge - è rendere la zona Pip un polo sempre più competitivo e funzionale, creando così le condizioni ideali per la crescita delle imprese e il rafforzamento dell’economia locale».

