Continua l’escalation di furti in Marmilla. L’ultimo episodio due giorni fa quando un colpo è stato messo a segno a casa del sindaco di Villa Verde, dove sono stati rubati fucili e denaro. Qualche giorno prima altra incursione a Pompu e in un bar di Albagiara.

A Villa Verde i ladri sono entrati in azione sabato notte, quando nella casa del sindaco Sandro Marchi non c’era nessuno. Sono andati quindi a colpo sicuro e hanno portato via un fucile ma anche oggetti di valore. Immediata la segnalazione ai carabinieri che hanno avviato le indagini, al vaglio degli investigatori anche i filmati del sistema di videosorveglianza del paese. E nel piccolo paese si vive con una certa preoccupazione anche perché due settimane fa i ladri ci avevano già provato: erano entrati in azione ma non erano riusciti a mettere il segno il colpo.

La stessa paura che si respira anche fra Pompu e Albagiara, dove le scorribande dei ladri non sono mancate nelle ultime settimane. A Pompu è stato preso di mira un anziano che vive da solo: dalla sua casa sono stati portati via un fucile e una pistola. Ad Albagiara invece i ladri sono entrati in un bar e hanno scassinato una delle slot machine. A fine febbraio quattro fucili da caccia, regolarmente detenuti e custoditi, erano stati rubati dalla casa di un imprenditore a Baradili e ancor prima altri furti e episodi di microcriminalità si sono registrati a Pau, Albagiara e Simala.

La situazione è piuttosto critica, le indagini delle forze dell’ordine vanno avanti e proseguono le attività di controllo e prevenzione.

