A Oristano giro di vite della Questura per contrastare lo smercio di droga.

Nel corso di diversi controlli effettuati dalla Polizia di Stato, coadiuvata dal reparto cinofili della Polizia Penitenziaria di Nuoro, sono state denunciate sei persone che dovranno rispondere del reato di produzione, lavorazione e detenzione ai fini spaccio di sostanze di tipo stupefacente.

Nel dettaglio: tre persone sono state denunciate per il reato di produzione e lavorazione illecita di marijuana dopo la scoperta degli agenti, all’interno di un capannone in periferia, di quasi sessanta chili di canapa illegalmente lavorata, poi sottoposta a sequestro penale.

Altre due persone sono state denunciate per spaccio di eroina in seguito ad alcune perquisizioni, condotte dalla Squadra Mobile di Oristano con l’ausilio delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria di Nuoro, durante le quali sono stati trovati diverse dosi già preparate per la vendita al dettaglio, oltre a circa 2000 euro in banconote di piccolo taglio.

Infine, una donna di Cabras è stata infine denunciata perché trovata in possesso circa 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta allo spaccio; oltre allo stupefacente la donna occultava presso la sua abitazione un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento in dosi della sostanza.

