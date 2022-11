Ha fatto tappa anche nel Barigadu e Guilcier la seconda edizione dei 700mila passi, la marcia regionale a piedi che vede impegnata una rappresentanza della svs viaggi per la salute, partita dall’assessorato regionale alla sanità. Quest'anno il tema è la migrazione sanitaria interna. Ieri la comitiva si è fermata a Nughedu Santa Vittoria dove ha incontrato il vice sindaco Giovannino Fadda.

“La comunità nughedese condivide questa iniziativa – ha evidenziato Fadda - utile per sensibilizzare le istituzioni sulla grave situazione in cui versano gli ospedali San Camillo di Sorgono e Delogu di Ghilarza, strutture sanitarie che in un recente passato garantivano un servizio di primo livello”.

Oggi è stata la volta di Ghilarza con sosta presso l’ospedale Delogu e un incontro con il portavoce del Comitato Raffaele Manca che ha portato la solidarietà del territorio.

“Anche Ghilarza paga lo scotto di appartenere ad una sanità figlia di un dio minore e rischia di diventare un'altra isola nell'isola. Vogliamo smettere di assistere inermi al manifestarsi sempre più nettamente di un diritto alla salute di serie A e uno di serie B”, afferma Renato Pischedda, presidente di svs viaggi per la salute.

