Battute finali al processo per maltrattamenti sui bambini in una scuola dell’infanzia dell’Oristanese: accusa contestata a una suora di 86 anni.

Il pm Sara Ghiani ha chiesto la condanna a quattro anni e sei mesi, convinta che nel corso del dibattimento siano emerse le prove e i riscontri delle contestazioni. Una tesi alla quale si sono associati gli avvocati di parte civile, Cristiana Manca, Riccardo Crovi, Piero Aroni, Barbara Ibba e Annalisa Serra. Per tutti nessun dubbio sugli episodi che parlano di bambini picchiati, strattonati dalla suora, con ripercussioni traumatiche su alcuni piccoli.

Diversa la conclusione della difesa, gli avvocati Rita Dedola e Andrea Fares, che hanno sostenuto si siano verificati episodi innescati da disturbo e indisciplina e che, comunque, non ripetuti. Ragioni per le quali hanno chiesto l’assoluzione dell’imputata. Le giudici, presidente Carla Altieri a latere Corrias e Falchi, hanno fissato l’udienza del 6 marzo per la sentenza.

