Emergenza, questa mattina intorno alle 6, a Baressa per l’incendio di un magazzino adiacente a un’abitazione.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Ales: gli uomini del 115 hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l’area.

Per quanto riguarda le origini delle fiamme, non si escludono cause elettriche.

Nessuno è rimasto ferito.

