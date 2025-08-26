È stato l’anfiteatro naturale del giardino sensoriale Bivi, domenica a Paulilatino, ad ospitare la seconda tappa regionale delle selezioni per Miss Italia Sardegna. Due le fasce che la sera si assegnavano nell’evento affidato per l’Isola in esclusiva a Sardegna Grandi Eventi.

A conquistare la fascia di Miss Cinema è stata Chiara Tedde, ventiduenne in arrivo da Sestu. La fascia di Miss Givova è andata invece alla ventenne Giada Chiesa in arrivo da Posada. Sette domenica le ragazze in gara per la seconda tappa regionale dell’ambito concorso di bellezza.

La prima tappa si è tenuta lo scorso 10 agosto a Badesi e in quell’occasione sono state assegnate tre fasce. Le più giovani in gara due diciottenni, che con le altre colleghe che ancora non hanno ricevuto delle fasce possono sperare di vincerla in una delle prossime tappe nell’Isola in attesa delle selezioni nazionali nella Penisola.

