A Busachi sabato la sagra de su succu
A Busachi si lavora per la ventiquattresima edizione della sagra de su succu, il piatto tipico della tradizione del paese con la pasta preparata nel brodo di carne e arricchita con zafferano e formaggio.
La manifestazione, capace ogni anno di attirare un pubblico numerosissimo, si terrà sabato 30 agosto. Ad organizzarla l'Associazione culturale Collegiu in collaborazione con il Comune.
Si inizia alle 10 con la possibilità, su prenotazione, di partecipare al tour guidato nel novenario di Santa Susanna tra storia, fede e leggende. Nel pomeriggio alle 15, in una suggestiva abitazione del centro storico del paese, si terrà la dimostrazione della preparazione del pane Su Tzichi e del pane degli sposi.
Al centro servizi sarà invece possibile assistere alla vestizione di una ragazza con l’abito tradizionale in preparazione di Su Presente, la sfilata caratteristica delle donne in costume in occasione degli antichi matrimoni. A seguire turisti e visitatori potranno assistere alla rappresentazione dell’antico matrimonio busachese.
Per l’occasione parteciperanno Roberto Tangianu e Federica Asoni. In programma anche l’esibizione del coro polifonico Santa Usanna di Busachi. Quindi la dimostrazione della preparazione di su succu e la degustazione. Durante la manifestazione si esibirà il gruppo folk Busachi Bella mia.