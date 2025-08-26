Ad Abbasanta il decreto di nomina per i barracelliIl documento, insieme al verbale di giuramento, è stato inviato alla Prefettura di Oristano per i conseguenti adempimenti
Ad Abbasanta la sindaca Patrizia Carta ha firmato un decreto per la nomina di Stefano Serra, trentaduenne del paese, come capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2025-2027.
Con lo stesso provvedimento la sindaca ha indicato Fabio Sanna, Salvatore Bussu e Stefanon Flore come tenenti della Compagnia barracellare.
Il documento, insieme al verbale di giuramento, è stato inviato alla Prefettura di Oristano per i conseguenti adempimenti.
Lo scorso sette agosto il Consiglio comunale, scegliendo tra una rosa di nomi proposta dagli stessi barracelli, aveva indicato Stefano Serra per guidare la compagnia barracellare nel prossimo triennio.