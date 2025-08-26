Il personale della Guardia di Finanza di Oristano nell'ambito di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva predisposto dal Ministero dell'Interno è recentemente incrementato di dieci unità provenienti dalla scuola Ispettori e Sovrintendenti de L'Aquila. I futuri marescialli sono attualmente in addestramento frequentando il novantacinquesimo corso "Argentera III".

«L'affiancamento del personale alle Fiamme Gialle oristanesi ha consentito di far fronte alle esigenze operative connesse all'affluenza turistica tipica del periodo in corso. In linea con le direttive emanate dall'organo di vertice dal comando regionale è stato pianificato un piano straordinario di controlli soprattutto nelle zone costiere della provincia volto a valorizzare l'azione di servizio tipico del Corpo a contrasto dei fenomeni illegali economici e finanziari. I rinforzi hanno aiutato anche alle attività di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica», si legge in una nota del Comando provinciale di Oristano.

