Da venerdì 29 agosto fino al 6 settembre in occasione del 73esimo anniversario dell'incoronazione della Madonna del Rimedio inizieranno le novene alla Basilica deI Rimedio ad Oristano.

ll programma prevede eventi religiosi fino al 18 settembre.

In occasione dei festeggiamenti una corsia sul vecchio ponte Tirso è stata chiusa al traffico in modo da poter permettere di raggiungere a piedi e in sicurezza il Rimedio. La corsia resterà chiusa fino al 25 settembre. È inoltre vietato sorpassare o superare il limite di velocità di 30 chilometri orari.

La "camminata" dei fedeli a partire da Oristano fino alla Basilica, ormai tradizione consolidata, è un atto di devozione per la Madonna alla quale moltissime persone prendono parte, il santuario è un luogo di preghiera per gli ammalati, i sofferenti, gli anziani o gli emarginati.

© Riproduzione riservata