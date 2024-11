A Paulilatino si combatte il randagismo e in questa direzione si inserisce la concessione, in comodato d'uso gratuito, all'Associazione OIPA Italia Odv dei box per ricovero animali dell'ex mattatoio comunale. Nel 2023 il Comune li aveva concessi all’associazione “La casa di Rosy Odv”. “Questa collaborazione ha permesso all’Amministrazione comunale di raggiungere in parte l’obiettivo che si era prefissata di contrasto al fenomeno del randagismo nel territorio comunale e di conseguente tutela della sicurezza pubblica e igiene pubblica”, si precisa nella delibera della Giunta guidata dal sindaco Domenica Gallus. La convenzione è scaduta a fine del 2023 e ora sul tavolo del sindaco è arrivata la richiesta dell’Associazione OIPA Italia Odv e la scelta dell’esecutivo è stata quella di accoglierla considerato che l’associazione OIPA Italia Odv porta avanti “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per l’abolizione di ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali oltre che la tutela della salute umana e della vita animale e vegetale nel suo complesso”.

