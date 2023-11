Non è stata neppure stabilita la data delle elezioni, ancora non ci sono i candidati presidenti e neppure si capisce bene quante saranno le coalizioni, ma qualcuno ha voluto anticipare decisamente i tempi, presentando ufficialmente quella che dovrebbe essere la prima lista per le consultazioni regionali in Sardegna. Con lo slogan orgogliosamente democristiani, stamattina ad Abbasanta sono stati resi noti i sei nomi (tre donne e tre uomini) dei candidati della circoscrizione provinciale di Oristano.

A tenerla a battesimo l’europarlamentare Francesca Donato, commissario regionale della Dc che fa capo all’ex presidente della Regione Sicilia Totò Cuffaro. A comporre la lista sono Sebastiano Putzolu e Cristina Pintus di Abbasanta, Carla Coro e Gianluca Ariu di Mogoro, Gian Carlo Serra e Maria Lobina di Oristano.

La lista dovrebbe far parte della alleanza di centrodestra, ma in questo caso bisognerà attendere la convocazione del tavolo regionale per comprendere quale sarà bene il perimetro della coalizione. Questo perché sul nome della Democrazia Cristiana, esiste una disputa con la componente che fa capo a all’ex consigliere regionale Atilio Dedoni ( a livello nazionale con Gianfranco Rotondi ) e che nell’isola fa parte del cartello di centro.

L’europarlamentare Donato ha confermato che le liste della Dc verranno presentate in tutte le circoscrizioni provinciali e saranno formate da candidati in rappresentanza di tutte le categorie sociali.

