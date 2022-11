Per migliorare la vivibilità del paese il Comune di Santa Giusta si affida ai cittadini. Solo loro secondo gli amministratori comunali possono far capire le criticità del territorio. E cioè cosa manca, dove e per chi. A quel punto la Giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Casu potrà intervenire.

Per scoprire tutto questo il Comune, in collaborazione con l’Unione dei Comuni dei Fenici e il servizio civile ha avviato un preciso intervento che consiste della compilazione di un questionario conoscitivo al fine di definire le strategie e le azioni da mettere in campo quanto prima. I cittadini residenti a Santa Giusta sono quindi invitati a recarsi nei locali dell’Open Space di via Giovanni XIII per rispondere in maniera anonima ad alcune domande specifiche.

È possibile raggiungere la struttura per compilare il documento, che poi verrà analizzato dettagliatamente dagli amministratori, ogni giorno dalle 9 alle 17. Possono partecipare al sondaggio i cittadini che hanno compiuto 18 anni.

