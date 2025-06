Due lavoratori in nero e altre gravi irregolarità in un cantiere edile nell’Oristanese.

È emerso dai controlli effettuati ieri dal personale dell’Ispettorato del Lavoro d’area metropolitana di Cagliari-Oristano.

Le uniche due persone presenti nel cantiere, che stavano lavorando, risultavano impiegate in nero, senza contratto.

Inoltre, la ditta individuale titolare del cantiere non aveva predisposto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), documento obbligatorio per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Alla luce di tali violazioni, è stata immediatamente sospesa l’attività imprenditoriale e sono state comminate sanzioni per 5mila euro: 2.500 per l’impiego di lavoratori in nero e 2.500 per la mancata redazione del POS.

