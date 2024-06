Il no forte alla speculazione energetica questa volta sarà gridato da Laconi. Non si ferma la battaglia della Sardegna contro l’assalto eolico e i maxi-progetti sulle energie rinnovabili.

Domani, a partire dalle 18, andrà in scena l’assemblea pubblica organizzata dal Comitato Sarcidano Difesa territoriale, nato appositamente per contrastare l'impianto eolico che sarà edificato in Sardegna. L'appuntamento è in piazza Marconi.

Interverranno il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas, Luigi Pisci, coordinatore del Comitato, Maurizio Mallocci, ex sindaco di Albagiara, Rita Porru, sindaca di Nurallao, Gianluca Serra, primo cittadino di Genoni, Fausto Fulghesu, consigliere comunale del Comune di Laconi e infine Emilio Demuro, componente del Comitato Sarcidano.

L’assemblea segue la manifestazione che si è tenuta pochi giorni fa sulla strada provinciale 65, fra i Comuni di Guspini e San Nicolò d’Arcidano, promossa dal Movimento Arraju, dal Comitato No Megacentrale e dall’assemblea per la Democrazia Energetica in Sardegna. I manifestanti, che si sono presentati con gli ombrelli neri, un modo per simulare l’impatto visivo che i pannelli fotovoltaici avrebbero sul paesaggio, hanno gridato “Ora basta, fermiamo l’invasione”.

