Dal vivo l’esperienza è unica: si tratta di un museo naturale a tutti gli effetti. Chi però non potrà raggiungere il sito potrà ammirarlo ugualmente in maniera virtuale. Come? Grazie a un’app-guida che accompagnerà il visitatore alla scoperta delle meraviglie di Aymerich, il parco urbano più grande della Sardegna, paradiso dei botanici con piante rare e luogo per amanti della natura.

L'app Parco Aymerich è già disponibile sugli store Android e Ios. Accessibile anche per visitatori non vedenti, l’applicazione è in grado di far scoprire a tutti il sito di Laconi. L’app è stata sviluppata a cura della software house GreenShare, specializzata in tecnologie per la mobilità sostenibile, e da Roberto Virdis, architetto coordinatore del progetto di riqualificazione del parco. Il progetto, finanziato nell’ambito del Piano Strategico Territoriale con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato realizzato dalla Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo in collaborazione con il Comune di Laconi, Sardegna Foreste e il Museo Menhir.

Per poter fruire dell’app è necessario attivare la localizzazione. L’applicazione è dotata di una mappa interattiva che consente la visualizzazione di tutte le attrazioni e di accompagnare le persone nel punto che intendono visitare, percorrendo il sentiero migliore. I luoghi di interesse sono interamente consultabili da un elenco, in cui sono presenti le loro descrizioni. L’applicazione fornisce tutte le informazioni utili per poter godere al meglio della visita, tra cui gli orari in cui accedere al Parco e i servizi disponibili. Come fanno sapere dal Comune, si tratta di un valore aggiunto per la valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del Parco Aymerich, uno strumento per il coinvolgimento dei visitatori, un modo originale per fare scoprire ogni aspetto del parco in una modalità inclusiva e accessibile a tutti.

