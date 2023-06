Il materiale c’è. Ma servono i fondi per realizzare il progetto culturale. Il Comune di Laconi vuole rendere omaggio al poeta laconese Frantziscu Lai creando una raccolta delle sue poesie.

Come fanno sapere dal Comune del Sarcidano, l’obiettivo è quello di valorizzare gli elementi e le espressioni del patrimonio culturale, in particolare quello della poesia sarda. Per fare tutto questo il primo cittadino Salvatore Argiolas ha chiesto però un aiuto economico alla Provincia di Oristano. Pochi giorni fa il sindaco fa ha inviato una nota al commissario straordinario Massimo Torrente: «Con la concessione di un’enorme mole di documentazione inedita da parte dei familiari del poeta stesso, auspichiamo la stampa di almeno 500 copie degli scritti di Frantziscu Lai, quale primo passo propedeutico per la realizzazione di un vasto progetto culturale - si legge nel documento - In considerazione del fatto che presso la Provincia di Oristano è sempre esistito un fondo di bilancio per spese analoghe, ma anche in considerazione dell’enorme prestigio dell’iniziativa anche per lo stesso Ente territoriale provinciale, confidiamo in un riscontro positivo della nostra istanza».

Ora dunque non rimane che attendere la risposta da parte della provincia.

