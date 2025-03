L'obiettivo è quello di aiutare le persone ad accedere e utilizzare i servizi online. A Laconi è attivo il Servizio di facilitazione digitale. Attraverso una figura formata il cittadino riceverà gratuitamente assistenza pratica e formazione per l'utilizzo dei servizi e tecnologie digitali, come ad esempio l'attivazione della carte d'identità digitale, scoprire i vantaggi dei servizi pubblici digitali, imparare a usare le nuove tecnologie e navigare in internet.

Il servizio il lunedì e il mercoledì sarà attivo in Comune dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18. Il martedì, il giovedì e il venerdì in biblioteca dalle 9 alle 13. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni.

«Attraverso i servizi online pubblici e privati ​​il ​​cittadino amplifica le proprie capacità, risparmia tempo e semplifica la vita di tutti i giorni», fanno sapere dal Comune, «i principali ambiti di supporto del Punto Digitale Facile riguardano l'occupazione, i servizi previdenziali e assistenziali, l'accesso ai servizi sanitari e al fascicolo sanitario elettronico, i pagamenti digitali, l'uso di Io, l'app dei servizi pubblici».

© Riproduzione riservata