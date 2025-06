Concorsi equestri, battesimi della sella, dimostrazioni di forgiatura e mascalcia e tanto altro. A Laconi è tutto pronto per la "Rassegna del cavallo del Sarcidano".

Nella frazione di Santa Sofia, in località "Su Dominariu", il 28 e il 29 giugno andranno in scena due importanti appuntamenti per allevatori e appassionati del settore. Sarà possibile ammirare infatti i migliori esemplari di tutta l'Isola.

Il programma è curato dall'associazione Allevatori della Regione Sardegna, dal Comune e dall'associazione ippica Laconese. Non mancano però le polemiche. Già due anni fa la Regione aveva stanziato 60 mila euro per il 2024 e la stessa somma per il 2025 per la salvaguardia del cavallino del Sarcidano. La richiesta era stata avanzata dal sindaco per continuare nell'attività di salvaguardia, conservazione, tutela e promozione di questa specie.

«Ad oggi però non abbiamo ricevuto un soldo - fa sapere il primo cittadino Salvatore Argiolas - Dove sono finite le risorse? Avevo già inviato una nota alla Regione ma non ho avuto mai una risposta».

Gli amministratori avevano tanti progetti in mente. Era in cantiere l'affidamento a un team di esperti di uno studio dettagliato della razza. Ma c'era anche l'idea di realizzare una fattoria didattica per far arrivare a Laconi tutte le scuole dell'Isola.

© Riproduzione riservata