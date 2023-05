Ci sarà di tutto e di più: messe, processioni, eventi, animazioni, buon cibo e tanto altro ancora. Laconi si prepara per festeggiare, dal prossimo 11 maggio, l’anniversario della morte di Sant’Ignazio, avvenuta 242 anni fa. È il primo appuntamento che apre il ciclo di ricorrenze per ricordare il frate cappuccino nelle tappe significative della sua vita a cominciare proprio dal giorno della sua morte per continuare con la festa di agosto e con il ricordo della canonizzazione a ottobre. Senza dimenticare l'anniversario della nascita a dicembre.

«Tutto questo sarà possibile possibile grazie al contributo della legge 7 di cui Laconi è beneficiaria - spiega il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas - e al cui bando l'amministrazione comunale ha scelto di partecipare proprio per dare gambe a l'ambiziosa idea di realizzare festeggiamenti più importanti per Sant'Ignazio durante tutto l’anno».

Il centro storico di Laconi (foto di Sara Pinna)

Il calendario per festeggiare l’anniversario della morte di Sant’Ignazio, al secolo Vincenzo Peis, nato a Laconi nel 1701 e morto a Cagliari nel 1781, è ricco: l’11 maggio sono previste tre messe: una alle 8, una alle 11 e una alle 18. In programma anche la processione del simulacro accompagnata dalle Confraternite del territorio e dai gruppi folk di Laconi. Il giorno dopo invece, alle 10,30, premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso grafico letterario dedicato alla figura di Sant'Ignazio. Alle 18, al Palazzo Aymerich, presentazione del libro “In punta de balletto” di Nino Landis. Sabato tredici maggio, in piazza XXV Aprile, a partire dalle 12, si terrà un pranzo a base di carne di pecora promosso dalla Pro Loco locale. La sera “Duo Faber” in concerto. Il 14 maggio la festa sarà invece nel centro storico del paese del Sarcidano. Previsto un allestimento floreale in tutte le vie. Saranno presenti inoltre diversi stand produttivi locali. E poi animazione per adulti e bambini. In programma anche la processione del Santo.

Laconi (foto di Sara Pinna)

