La protesta del sindaco di Laconi è servita.

Domani alle dieci il direttore dell’azienda sanitaria Angelo Maria Serusi, assieme al suo staff, farà un sopralluogo all’interno della struttura di via Mazzini dove ormai da tempo i camici bianchi scarseggiano.

“Siamo ben felici che l’azienda sanitaria venga finalmente a trovarci - commenta il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas - La struttura inaugurata nel 2015 è in ottime condizioni, è pronta per ospitare qualsiasi tipo di servizio ambulatoriale. Domani chiederò ancora una volta l’attivazione di tutto ciò che manca da tempo, e cioè il centro prelievi e analisi del sangue, indispensabile per il territorio e la presenza delle figure essenziali come il cardiologo, il diabetologo e il ginecologo”.

Alcune settimane fa il primo cittadino Salvatore Argiolas aveva inviato una dura lettera a Serusi per il poco interessamento dimostrato verso la struttura nonostante le promesse fatte mesi prima.

Il documento era stato inviato anche all’assessorato regionale alla Sanità e al direttore e presidente del distretto sanitario di Ales Terralba, Giuseppe Floris e Francesco Mereu. A quel punto Serusi aveva annunciato subito di voler venire presto a Laconi per vedere in prima persona lo stato della struttura. Per poi attivare i servizi mancanti.

