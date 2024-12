La Pro Loco di Laconi, commissariata diverso tempo fa dal Consiglio regionale Unpli Sardegna, cerca nuovi soci. L’appello arriva dal commissario Pinuccio Diana.

«È in corso la campagna soci preliminare alla convocazione dell'assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio di amministratore, del revisore dei conti e dei Probiviri - si legge nel documento firmato dal commissario Diana e promosso anche nel sito istituzionale del Comune e nei canali social -. Le persone interessate a far parte dell'associazione - si legge ancora - possono presentarsi il 18 e il 23 dicembre dalle 16 alle 18 nella sede della Pro Loco. Per sottoscrivere l’adesione a socio per l'anno 2025 della Pro Loco di Laconi».

Nel paese del Sarcidano l'associazione ha sempre partecipato attivamente all'organizzazione di diversi eventi in collaborazione con il Comune guidato dal primo cittadino Salvate Argiolas. Si è sempre impegnata a tutelare e a migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale ed artistico del paese promuovendo manifestazioni ed iniziative di interesse turistico.

