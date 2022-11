Laconi sarà un paese più verde. Il prossimo 21 novembre, alle 10:30, in collaborazione con le scuole del paese del Sarcidano e l'Agenzia Forestas andrà in cena la “Festa degli Alberi”. Un evento di sensibilizzazione al rispetto e alla cura della natura durante il quale, ad ogni bambino, verrà donata una piantina. Ma non solo. Subito dopo avverrà la piantumazione di trenta piante nella zona Pip di Laconi, fronte strada statale.

«Altri quattro alberi - annuncia il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas - saranno piantati invece in località Is Forros in onore degli aviatori caduti».

La festa dell’albero da sempre viene promossa dal ministero dell’Ambiente per far capire l'importanza della riduzione delle emissioni di Co2, della protezione del suolo e del miglioramento della qualità dell’aria. Per il sindaco è un modo anche per rispondere alle critiche arrivate tempo fa, quando, per il rifacimento della piazza Marconi, erano stati abbattuti alcuni alberi.

