C’è il Trenino verde che fa discutere. Quello in miniatura però. A Laconi i consiglieri di minoranza Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Barbara Sulis e Livio Serra hanno presentato un’interrogazione sulla collezione ferroviaria composta da treni e manufatti realizzata in oltre trent’anni di studio e passione da Enrico Dellacà. «Questo Gruppo Consiliare è venuto a conoscenza di comunicazioni e interlocuzioni scritte e orali, intercorse tra il sindaco e Dellacà, nelle quali quest’ultimo ha proposto e offerto in comodato d’uso gratuito al Comune la sua collezione ferroviaria - si legge nel documento - A oggi però non ci risulta che sia pervenuto un riscontro da parte dell'Ente. Riteniamo che acquisire, esporre e rendere fruibile una mostra di questa valenza in uno spazio comunale possa contribuire ad accrescere l’offerta turistica e creare ulteriori opportunità per i visitatori del nostro Comune, aumentando le presenze».

L’opposizione chiede quindi di conoscere quale sia la volontà dell’amministrazione comunale in merito a questa donazione in comodato d’uso gratuito «che sarebbe, a nostro avviso - si legge ancora - un valore aggiunto al pacchetto dell’offerta turistica che il nostro paese offre ai visitatori». La risposta arriverà durante il prossimo Consiglio.

