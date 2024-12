Le risorse, 200mila euro, sono arrivate nelle casse del Comune esattamente un anno fa dall’assestamento del Bilancio regionale. Due giorni fa invece c’è stato il rogito in uno studio notarile di Cagliari per l’acquisto. Il Comune di Laconi è proprietario di un nuovo immobile: si tratta di Casa Sulis, la storica dimora dei proprietari Giuseppe e Raffaele Sulis. L’edificio, costruito nel 1907, realizzato in pieno periodo della "Belle epoque", costituisce un raro esempio di "Art nouveau" nel Sarcidano e, come fanno sapere dal Comune di Laconi guidato dal sindaco Salvatore Argiolas, andrà ad incrementare il patrimonio culturale, architettonico e archeologico del centro urbano.

Casa Sulis sarà inserita infatti nel percorso turistico meta di tanti visitatori e ora di proprietà di privati. Si tratta di una villa in stile liberty di rara bellezza edificata vicino al famoso parco di Laconi, anche questo visitato da tantissimi turisti.

L’immobile è famoso per le pareti affrescate con la tecnica dello stencil attribuite ad artisti sardo-austriaci e i soffitti dipinti dal famoso artista Giovanni Battista Scano.

