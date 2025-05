Un intervento di disinfestazione contro le zanzare e insetti in tutto il centro urbano. È la richiesta che con una nota fa il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas alla provincia di Oristano, Settore Ambiente e Attività produttive.

«In particolar modo - si legge nel documento – in prossimità delle aree pubbliche vicino ai torrenti e ai piccoli corsi d'acqua». Argiolas scrive inoltre che la preoccupazione da parte dei cittadini è tanta per la possibile diffusione di malattie virali. «Chiedo un intervento al fine di eliminare - c'è scritto - la presenza degli insetti». Sempre Argiolas ha emanato un'ordinanza con la quale ordina agli Enti competenti di potenziare l’informazione affinché le persone adottino le misure più idonee per ridurre il rischio di essere punte dalle zanzare e collaborino alle attività di rimozione dei focolai larvali e all’effettuazione dei trattamenti larvicidi nelle acque stagnanti presenti anche nelle aree private.

Questo dopo che ad Arborea due giorni fa sono risultate positive alla West Nile (Febbre del Nilo) alcune cornacchie abbattute.

