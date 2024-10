C’è chi ha donato importanti somme, ma anche chi ha messo a disposizione il poco che poteva. Qualcuno invece ha deciso di regalare il materiale edile, tanti muratori invece hanno messo il loro lavoro gratuitamente. A Laconi la generosità non manca.

I piccoli commercianti del paese del Sarcidano e diversi imprenditori del territorio si sono uniti per “regalare” alla comunità, e al territorio, una piattaforma per l’atterraggio dell'elisoccorso. Hanno deciso spontaneamente di dotare il paese di questa importante opera per garantire più sicurezza possibile. Il taglio del nastro è in programma entro l’anno. I lavori sono già in corso. A breve sarà tracciata l’area di atterraggio, una delle ultime fasi del progetto. La piattaforma sta nascendo nella zona Pip del paese, in un’area di proprietà del Comune di Laconi. Per ottenere tutte le informazioni necessarie per la realizzazione di una pista omologata, gli operai hanno lavorato in stretta collaborazione con i piloti dell’elisoccorso ma anche con il Servizio sanitario di emergenza.

Il sindaco Salvatore Argiolas: «Si tratta di un’iniziativa lodevole, un modo per garantire più sicurezza in caso di emergenza. Sapere che in qualsiasi momento qua a Laconi potrà atterrare un elicottero non può che farci piacere. Sarà sicuramente un’opera importante per tutta la comunità, preziosa invece perché nasce grazie alla generosità di tanti cittadini che hanno messo a disposizione le loro risorse economiche».

