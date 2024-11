Successo per i cavalli del Sarcidano che nei giorni scorsi sono sbarcati all’edizione numero 127 della Fieracavalli di Verona. Quattro esemplari del Comune di Laconi hanno partecipato alla manifestazione conquistando il pubblico di esperti. Era presente anche il sindaco Salvatore Argiolas, insieme agli allevatori che hanno messo in mostra gli animali. I cavalli hanno partecipato anche alla parata delle razze equine italiane. “I nostri cavalli hanno riscosso un grande successo - ha commentato il primo cittadino - La manifestazione è stata un’importante occasione per programmare nuove attività finalizzate alla salvaguardia del cavallo del Sarcidano. L’appuntamento è per il prossimo anno con l’intento di proporre importanti novità alla ricerca di sempre maggiori occasioni di promozione della nostra razza autoctona sarda”. Il Comune di Laconi da tempo è al lavoro per la tutela dei cavalli, specie autoctona che vive nella foresta demaniale di Funtanamela. Lo scorso anno la Regione ha stanziato 120mila per interventi strutturali per la salvaguardia della razza. La richiesta era stata avanzata dal Comune, con l’obiettivo di mettere in piedi attività di conservazione e promozione di questa specie. Il Comune è in attesa di avere i soldi in cassa.

