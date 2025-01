Un regalo da quattromila metri quadrati. L’enorme distesa verde presente all’interno del centro urbano di Laconi è stata donata recentemente al Comune di Laconi da parte della famiglia Caocci.

L'acquisizione del bene è stata approvata con una delibera di Consiglio pochi giorni fa.

«Non è scontato ricevere uno spazio di questa grandezza da poter utilizzare per il paese - spiega il sindaco Salvatore Argiolas - Siamo contenti e cercheremo di mettere quanto prima l'area a disposizione dei cittadini».

Il Comune sta già progettando l'utilizzo: «In una parte ci piacerebbe realizzare una zona giardino per i cittadini che abitano nelle case popolari del paese, per loro sarebbe una boccata d'ossigeno, un modo per poter avere uno spazio verde tutto loro - va avanti il primo cittadino - In un’altra parte ci piacerebbe realizzare invece una strada che dal centro porta alla 442».

Il bene è stato donato dalla famiglia Caocci, dopo il desiderio espresso dal capo famiglia morto da tempo. «L'unica richiesta da parte degli eredi - conclude Argiolas - è stata quella di realizzare un targa per ricordarlo. E così sarà fatto».

