Ora è ufficiale: chi vorrà potrà pronunciare il sì all’interno del parco Aymerich, il più grande polmone verde urbano in Sardegna, a Laconi.

Meta di tantissimi visitatori. Pochi giorni fa, durante il Consiglio comunale, è stato approvato il regolamento con anche le tariffe.

Era l’ultimo atto di un percorso iniziato lo scorso anno quando il Comune guidato dal primo cittadino Salvatore Argiolas aveva ricevuto il nulla osta da parte dell’Agenzia regionale Forestas, che gestisce l’enorme oasi di 22 ettari: un vero museo naturale che ospita tantissime varietà di piante e fiori. Ora si passa dunque ai fatti.

Come prevede il regolamento che regola i matrimoni e le unioni civili all’interno del parco Aymerich, gli interessati devo fare richiesta scritta all’Ufficio civile di Stato con tutti i dati degli sposi almeno 8 giorni prima del matrimonio.

Per i non residenti il costo sarà di 250 euro. Se invece uno dei due sposi è residente o ha un genitore che abita a Laconi la cifra è di 50 euro in meno. «Per noi sarà un onore poter ospitare gli sposi nel nostro territorio», commenta il primo cittadino Salvatore Argiolas.

© Riproduzione riservata