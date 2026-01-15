Una sola assunzione nel cantiere forestale di Laconi, nonostante i tanti bisogni del territorio. E ora è polemica. Il sindaco Salvatore Argiolas ha inviato una comunicazione all’amministratore unico dell’Agenzia Forestas, Salvatore Piras, per chiedere chiarimenti in merito all’avviso pubblico di selezione nel Comune di Laconi per un solo operaio forestale qualificato e conduttore di macchine forestali.

Il sindaco ha anche ricordato che la precedente selezione prevedeva nove assunzioni, ma che la procedura si era conclusa con sole sei: «Tutte le interlocuzioni informali tra il sottoscritto e i vertici dell'Agenzia hanno sempre garantito una soluzione, con il recupero delle tre assunzioni mancanti, assolutamente necessarie sia per l'attività della cantieristica forestale locale, sia sotto il profilo economico-sociale di una piccola comunità delle zone interne della Sardegna come Laconi.

Non si comprendono i motivi per cui nell’ultima procedura selettiva sia prevista una sola assunzione. Una decisione che ha creato inquietudine e disappunto all'interno della nostra comunità, determinando notevole imbarazzo per me e per l'intera amministrazione».

Argiolas passa poi al lato pratico: «Si rappresenta l'evidente necessità di ulteriori assunzioni di varie qualifiche professionali, oltre alle nove previste, alla luce dei numerosi nuovi collocamenti a riposo, nonché dell'imminente acquisizione di "Su Passaggiu" e del "Giardino Aymerich".

Si esprimono inoltre forti preoccupazioni sul fronte della prevenzione incendi, in un territorio come il nostro, il cui imponente e pregiato patrimonio boschivo (tra cui il Parco Aymerich, il più grande parco urbano della Sardegna) si estende per circa 125 chilometri quadrati, e in cui il personale da utilizzare in tale ambito diminuisce sensibilmente ogni anno, esponendo il territorio a rischi intollerabili.

Si chiede di garantire il piano assunzionale come precedentemente definito, in termini complessivi di nove unità, nonché la previsione di ulteriori assunzioni presso il cantiere forestale».

© Riproduzione riservata