Stipendi in ritardo, azioni antisindacali messe in atto dalla società di gestione, ma anche la vertenza in atto presso la casa di riposo Sant’Ignazio da Laconi.

Tutte cose che preoccupano l’Area Vasta Uilp che in una comunicazione inviata al sindaco Salvatore Argiolas a firma del segretario Ignazio Marrocu auspica l’intervento dell’amministrazione comunale, affinché l’accordo sottoscritto ripristini il normale funzionamento della struttura. Ed ancora, il rispetto agli impegni sul personale, che deve essere adeguato e retribuito correttamente, con la presenza di profili e competenze professionali adeguate, alla qualità dell’assistenza attesa.

«Questo - evidenzia il segretario - nell’interesse delle iscritte e degli iscritti e più in generale, del benessere delle persone anziane ospiti. Il perdurare della vertenza sindacale in atto può impattare negativamente sulle condizioni assistenziali e sanitarie di persone, nella maggior parte dei casi affetti da pluripatologie e da diverse forme di fragilità.

Il sindaco Salvatore Argiolas conosce bene la situazione venutasi a creare alla casa di riposo e assicura i suoi costanti interventi per risolvere le situazioni di criticità. «Ho parlato ieri stesso con i responsabili della società che gestisce la struttura - assicura il primo cittadino - i quali mi hanno assicurato che i due stipendi arretrati sono stati pagati. Al di là di questo – evidenzia il sindaco - l’amministrazione è sempre impegnata per dare il proprio contributo alla risoluzione di tutti i problemi, anche quelli di natura contrattuale e sindacale. La casa di riposo ci sta a cuore e vogliamo che funzioni a dovere».

© Riproduzione riservata