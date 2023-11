Sei nuove assunzioni saranno effettuate nell'anno in corso, due nel 2024 e una nel 2025.

Tra il Comune di Laconi e l'Agenzia Regionale Forestas è stato sottoscritto un accordo per l'assunzione di personale nel cantiere presente nel Comune del Sarcidano: in provincia di Oristano è il Comune dove verranno assunti più operai.

Un accordo che fino al 2025 farà in modo che a Laconi saranno stipulati quindi 9 nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato e che diverse famiglie possano rimanere nel proprio paese.

Il primo cittadino Salvatore Argiolas commenta così l’importante intervento: «L’importanza di avere nuovi posti di lavoro a Laconi è sicuramente un segnale per la lotta allo spopolamento e alla salvaguardia delle zone interne e altrettanto, doveroso ricordarsene sempre, per il proseguimento del servizio di qualità svolto dall'agenzia regionale per la tutela del patrimonio ambientale del nostro territorio, e della proficua e fattiva collaborazione con la nostra amministrazione».

Si occuperà l’Aspal, tramite il centro per l’impiego del territorio, dell’avviso della chiamata, dell'acquisizione delle candidature e della elaborazione della relativa graduatoria che verrà stilata in base alla situazione economica e all’età anagrafica del candidato.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul portale istituzionale dell’Aspal ci sarà la convocazione per la prova d’idoneità.

«Ancora non sappiamo esattamente di cosa si occuperanno gli operai che verranno assunti a Laconi - precisa Argiolas - sicuramente però non mancheranno i motoseghisti e gli autisti. Tutti ovviamente avranno l’idoneità all’antincendio. Nove assunzioni per il nostro territorio non sono poche. Ciò che ci rende felici è che dalla Regione è emerso che sono previste anche nuove assunzioni, al di là dell’accordo. Un modo per evitare lo spopolamento delle zone interne».

