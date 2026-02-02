La Sartiglia entra nel vivo. Oggi la festa della Candelora regala uno dei momenti più intimi emozionanti: la consegna dei ceri benedetti segna la traduzione investitura per i due Componidori.

Dopo le messe celebrate all’alba nella chiesa di San Giovanni dei Fiori per Contadini e in Cattedrale per i Falegnami, ecco il momento tanto atteso. Prima in via Nuoro emozioni fortissime: il presidente del Grillo dei falegnami Carlo pisano ha consegnato il cero Benedetto a Graziano Pala che guiderà la corsa martedì 17 e ai suoi compagni di pariglia Marco Arca e Cristian Matzutzi. Brindisi applausi e qualche lacrima sui volti dei protagonisti e dei familiari e degli amici più stretti.

Graziano Pala, Cristian Matzutzi e Marco Arca

Poco dopo in via è stata la volta del premio di San Giovanni: il presidente Tore Carta, preceduto da un suonatore di Launeddas, entrato nella casa in un silenzio carico di tensione poi la consegna della candela Benedetta al componidori Daniele Mattu e ai suoi compagni Andrea Solinas e Christian Sarais. Un’esplosione di gioia e commozione, brindisi di venarccia e poi la festa è proseguita in strada fra una folla di gente a celebrare i protagonisti con tamburini e trombettieri a fare da immancabile ed emozionante colonna sonora.

È la magia della Sartiglia, che con i suoi riti unici e le tradizioni mette a tacere qualsiasi polemica. Oggi c’è spazio solo per la festa.

