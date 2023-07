Allerta alta per il gran caldo e infatti scoppia un incendio sulla statale 131: la strada è stata chiusa al chilometro 85 all’altezza dello svincolo per Santa Giusta con il traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia stradale.

Il rogo proprio a ridosso della strada, in fiamme sterpaglie e vegetazione con una colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza. L’incendio è divampato nel primo pomeriggio in una zona di canneti nelle vicinanze del circolo ippico l’Usignolo poi, alimentato dal vento di libeccio, si è esteso arrivando a ridosso della Carlo Felice.

La circolazione dei treni è stata bloccata.

Le fiamme non danno tregua neanche al Medio Campidano e questo pomeriggio ha ripreso vigore un incendio che era stato domato la mattina alle porte di San Gavino Monreale. Così è stata chiusa al traffico la strada statale 197 nel tratto che da Sanluri porta a San Gavino Monreale.

Per cercare di domare le fiamme è in azione anche un elicottero partito dalla base del Marganai.

Nel territorio di Loiri Porto San Paolo, nella zona di L'Ulivariu, in Gallura, è divampato un altro incendio non lontano da alcune case. Per precauzione la Protezione civile ha fatto evacuare due famiglie.

Altri roghi sono divampati oggi nell'Isola e in due casi, a Jerzu e a Sant'Andrea Frius, sono dovuti intervenire anche i Canadair.

